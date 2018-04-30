e-DÜNYA
19 °C

Nisan donları ceviz üretimini olumsuz etkiledi

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz ağaçlarının yaklaşık yüzde 15'i bu ay görülen don olayından olumsuz etkilendi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.