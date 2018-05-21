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Üniversite öğrencileri günde 50 bin balık aşılıyor

Türkmenistan'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen 6 kişilik öğrenci grubu, tatillerde ve boş zamanlarında alabalık üretme çiftliklerinde balıkları hastalıktan korumak için tek tek aşı yapıp harçlıklarını çıkartıyor.
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