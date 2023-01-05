Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2022 yılını 3 milyon ciroyla kapattı

OMÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Özen, AA muhabirine, fakülte bünyesinde "Kampüs Kimya" adıyla kurdukları üretim tesisinde evsel ve endüstriyel temizlik ürünleri ürettiklerini söyledi.

Tesisi Kovid-19 salgını döneminde oluşturduklarını, işe dezenfektan üretimiyle başladıklarını belirten Özen, "Fakülte binamızın alt katında 2 bin metrekarelik alanda üretim ve depo alanımız var. Tıp fakültesi, diş hastanesi, hayvan hastanesi, idari ve diğer birimlerde tüm ihtiyaçları karşılayabileceğimiz 25 farklı ürün oluşturabiliyoruz. Bunları ihtiyaca göre hızlı şekilde karşılayabiliyoruz." dedi.

Hedef 4 milyon ciro

Özen, 2022 yılında 3 milyon lira ciroya ulaştıklarını dile getirerek, "2023 için ciromuzu 4 milyon liraya çıkarma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Üretimin Kimya Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğine işaret eden Özen, ürünlerin arasında kolonya, dezenfektan, deterjan, yüzey temizleyicileri bulunduğunu anlattı.

Ürünlerini fakültelere, kamu kurumlarına ve bazı özel sektör firmalarına verdiklerini dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Tesisin gelirini tamamen fakültemiz için kullanıyoruz. Tesisimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Parasal birikimimiz, kampüsümüzdeki özellikle fakültemizde ihtiyaç olabilecek laboratuvarlarımızın yenilenmesi, öğrencilerin ihtiyaçları olabilecek her türlü eğitim malzemesini hızlı şekilde karşılama noktasında Kampüs Kimya dinamik bir kaynak olarak ortaya çıkmakta. İhtiyaç duyulan malzemeleri bölümlerimize kazandırma noktasında hizmet vermekteyiz."

10 kişiyle üretim yapıyorlar

Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Kampüs Kimya Üretim Sorumlusu Prof. Dr. Erbil Ağar da 6'sı öğrenci, 2'si akademisyen, 2'si de çalışan olmak üzere 10 kişiyle üretim yaptıklarını söyledi.

Kampüs Kimya olarak ayda 3 ila 5 ton arasında üretim yaptıklarına dikkati çeken Ağar, "Öğretim üyelerinin yanı sıra öğrenciler de yarım gün çalışıyor. Piyasa koşullarına göre oldukça kaliteli ve ucuz ürün üretiyoruz. Geliri tamamen üniversitenin ihtiyaçlarına harcanıyor. Gelecekte daha farklı ürünleri de üreterek ürün yelpazemizi geliştirmek istiyoruz." dedi.