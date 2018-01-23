ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Online seyahatte Türkiye, dünyada 3'üncü sırada

Online seyahat firması CEO'su Çağlar Erol, online seyahatte Türkiye'nin, Amerika ve İspanya'dan sonra dünyada 3'üncü sırada yer aldığını bildirdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.