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“Önümüzdeki dönemde 5 sektöre odaklanacağız”

Bir süredir Türkiye’nin ticaret açığı verdiği sektörleri analiz ettiklerini anlatan Bakan Özlü, çözüm için yol haritası hazırlığı içinde olduklarını hatırlattı. "Gıda sanayisi stratejik. Önümüzdeki dönemde bu 5 sektöre odaklanacağız.” dedi.
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