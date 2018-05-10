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Ordulu kardeşler ekmeğini mantardan kazanıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında sera kuran Ordulu iki kardeş, istiridye mantarı üreterek geçimini sağlıyor.
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