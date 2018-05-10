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Organize Sanayi Bölgesi gibi cezaevi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla oluşturulan atölyelerde tekstil ve gıdaya yönelik 19 farklı alanda özel sektör kalitesinde üretim yapılıyor.
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