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Orkideye talep, üretimi artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kesme çiçek ve süs bitkileri üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1 milyar 619 milyon 28 bine yükseldi. Orkidenin üretimi, bir önceki yıla göre ise yüzde 504,1 artış gösterdi.
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