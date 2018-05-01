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"OSBÜK Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik, "Türkiye'nin her yerinde OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların nitelikli personel bulmakta sorunu var. YÖK ile Bakanlığımızın 300 OSB'ye teknik düzeyde lise veya kolejler açmak üzere çalışması var." dedi
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