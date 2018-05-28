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Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadı başladı

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, geçen senelerde hububata alternatif olarak üreticiye sunulan böğürtlen meyveciliği üreticiler tarafından benimsendiğini ve yüksek rekolte üreticiyi sevindirdiğini söyledi.
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