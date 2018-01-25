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Otomotiv sektörüne vergi için olumlu mesaj

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bir bakanlık otomotiv sektörünün bütün meselelerini halleder yaklaşımı çok doğru bir yaklaşım değil" açıklamasında bulundu.
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