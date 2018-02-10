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Otokoç Otomotiv'den 90. yılında çalışanına otomobil hediyesi

Otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, 90. yılında 3 bin 500 çalışanı arasında çekiliş yaptı. Çekiliş sonucu Otokoç Antalya'da görev yapan servis teknisyeni Halil Piyan, Fiat Egea Easy otomobilin sahibi oldu.
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