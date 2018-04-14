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'Otomotiv Test Merkezi'nin temelini bu yıl atacağız'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Otomotiv Test Merkezi, Türkiye'nin en önemli ihtiyaç duyduğu yatırımlardan biriydi. Biz, bu yıl içinde buranın temelini atacağız." dedi.
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