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Otomotiv sektörü 'hurda teşviki uygulama yönetmeliği'ni bekliyor

ODD Koordinatörü Hayri Erce, "Hurda teşvikiyle araç parkının gençleştirilmesine yönelik adımların atılacağı inancı içindeyiz. Kanunlaşan hurda teşvikiyle ilgili uygulama yönetmeliğinin bir an önce çıkması." dedi.
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