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Pamuk rekoltesinde 'rekor' beklentisi

Türkiye'nin pamuk üretiminin yaklaşık yarısının karşılandığı Şanlıurfa'da, destekleme miktarı ve ürün fiyatlarındaki artış sayesinde bu sezon rekor rekolte bekleniyor.
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