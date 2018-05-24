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"Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında"

Bakan Sarıeroğlu, "Türkiye'ye bugüne kadar diz çöktüremediler, bundan sonra da çöktüremeyecekler. İstikrarın devamı konusunda hükumetimiz, gerekli adımları attı. Panik havasına, paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında, olmaya da devam edecek." dedi.
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