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Parmaklarının ucunda 'dünyanın yükü'nü taşıyorlar

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca Limanı'nda çalışan operatörler, kameralar yardımıyla gördükleri 1,5 kilometre mesafedeki yüklere, parmaklarının ucundaki kumandalarla yön veriyor.
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