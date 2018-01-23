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Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara etkisi son derece sınırlı

AA Finans Masası'na konuşan Gedik Yatırım Başkanı Erhan Topaç, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Piyasalar ilk olumsuz tepkinin ardından olumlu tepki ile devam etti. Dünya piyasaları da olumlu gidiyor. Piyasalara etkisi son derece sınırlı." dedi
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