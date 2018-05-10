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Potansiyel Teşvik Sorgulama Sistemi açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, çok fazla teşvik uygulaması olduğunu, bunları daha fazla faydalanılır hale getirmek için Potansiyel Teşvik Sorgulama Sistemi'ni bugün itibarıyla hizmete aldıklarını belirtti.
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