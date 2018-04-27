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Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Ramazan pidesinin kilogram fiyatının 7,2 lira olduğu belirtilirken, Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pidenin 2 liradan satılacağı bildirdil.
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