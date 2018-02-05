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"Rusya ve Dubai'yi geçmiş durumdayız"

TÜYAP Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü, "Fuarcılıkta Rusya ve Dubai'yi geçmiş durumdayız. Çünkü hizmet sektörü Türkiye'de büyük gelişme gösteriyor. Hizmet sektöründe Batı'dan da iyiyiz. Dünya pazarındaki payımız 5 yılda yüzde 3'e çıkacak." dedi.
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