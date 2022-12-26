Sabahın ilk ışıklarında başlanıyor! Yılda 7 bin tonluk üretim yapılıyor

Sabahın ilk ışıklarında başlayan yolculuk sonrasında zeytin bahçesine giden işçiler, elle, sırıkla ve makine yardımıyla topladığı zeytinleri çuvallara dolduruyor.

Traktörlerle zeytinyağı üretimi yapılan tesislere götürülen ürünler yıkama bölümünde yaprak ve taşlardan arındırılıyor. Birçok aşamadan sonra adeta altın rengine dönüşen zeytinyağı, makineden tenekelere konularak satışa hazır hale getiriliyor.

Yılda 7 bin ton üretiliyor

İlçede yılda yaklaşık 7 bin ton zeytinyağı elde ediliyor.

Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda zeytinyağı üreticisi Bekir Karabacak, zeytinciliğin ilçe sanayisinin temel taşı, sabunculuğun gelişmesinde de en büyük faktör olduğunu dile getirdi.

Bölgede nem olmadığından zeytinyağının aromasının çok iyi olduğunu dile getiren Karabacak, "Böylelikle zeytin bahçelerinden gelen kaliteli yağlık zeytinleri bizler de burada özenle işleyerek altın sarısı renkte yağa dönüştürüyoruz. Burada tenekelere doldurulan yağları sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.