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Sanayiciler yeni yatırımlar için destek bekliyor

Yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılması ile ilgili destek beklediklerini söyleyen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, sanayicilerin mevcut yatırımlarını büyütmek ya da yeni yatırım yapmak istediklerini söyledi.

AA
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Türkiye'nin, tüm zorluklara rağmen yatırım iştahını hala koruduğunu vurgulayan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş "Sanayicilerimiz ya mevcut yatırımlarını büyütmek ya da yeni yatırım yapmak istiyorlar ancak pek çok OSB'miz, yatırım yapmak isteyen bu sanayicilerimize yer tahsis edemiyor. OSB'lerimizde yeni genişleme bölgesi açmak, yer seçimi ve kamulaştırma süreçleri o kadar uzun sürüyor ki yeni bir OSB açmaktan hiçbir farkı yok. Yer seçimi ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılması noktasında desteklerinizi bekliyoruz." dedi.

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