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'Savunma sanayi dünyayla rekabet edebilecek noktada'

MÜSİAD Trabzon Şubesi ev sahipliğinde, kentteki bir otelde "Yerli ve Milli Savunma Sanayisi" konulu Genel İdare Kurulu Toplantısı yapıldı.
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