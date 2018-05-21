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Savunma ve güvenlikte 4 Ar-Ge projesi imzalandı

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, TÜBİTAK'ta düzenlenen ve SAVTAG "Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenen savunma ve güvenlik teknolojileri alanındaki 4 Ar-Ge projesinin imza törenine katıldı.
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