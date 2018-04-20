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"Seçimler ekonomi üzerinde negatif etki oluşturmayacak"

Bakan Özlü, seçimlerin, Türk ekonomisi üzerinde hiçbir biçimde negatif etki oluşturmayacağını belirterek, "Tam tersine yeni başkanlık ve parlamento sistemiyle birlikte, Türk sanayisi ve ekonomisi, çok daha güçlü biçimde yoluna devam edecek." dedi.
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