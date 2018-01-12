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Şeker kamışından 'organik şeker' üretilecek

Şanlıurfa'da GAPTAEM tarafından şeker kamışından "organik şeker" üretimi için Ar-Ge çalışması başlatıldı. Çalışma kasamında Pakistan'dan getirilecek 10 çeşit şeker kamışının ekimi yapılarak yetişme koşulları tespit edilecek.
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