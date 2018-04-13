e-DÜNYA
13 °C

"Şeker pazarı korunacak ve büyüyecek"

Bakan Ağbal, "Şeker pazarı korunacak ve büyüyecek. Şeker pancarı üreticisi önümüzdeki dönemde daha fazla üretme imkanı bulacak. Nişasta bazlı şeker ise kontrol altında belirlenmiş kurallar dahilinde, sınırlanmış bir şekilde üretilmeye devam edecek" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.