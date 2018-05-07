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"Sektör son bir yılda yüzde 17,8 büyüdü"

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk finans sektörü içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan Türk bankacılık sektörü son 16 yıllık dönemde sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da önemli bir değişim ve dönüşüm geçirdi." dedi.
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