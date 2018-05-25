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Seracılık bir köyün kaderini değiştirdi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıl önce seracılığa başlayan 53 yaşındaki Necip Duran, sürekli göç veren köyde tersine göçü başlattı.
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