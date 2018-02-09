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Sevgiliye 'yerli' gül

Türkiye'de kesme çiçek üretiminin önemli bölümünün karşılandığı İzmir'de Sevgililer Günü öncesi mezatlarda hareketli günler yaşanıyor. 14 Şubat'ta bu yıl yaklaşık 12 milyon adet satılması beklenen gül, "yerli" üretimle karşılanacak.
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