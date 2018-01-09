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Sivas bıçağı tescil yolunda

Sivas Demirciler Esnaf Odası Başkanı Harun Koç, yaklaşık 70 aşamadan geçerek üretilen boynuz saplı el yapımı Sivas bıçağının coğrafi işaret kapsamına alınması için Türk Patent Enstitüsüne müracaatta bulunduğunu açıkladı.
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