Siyah sarımsak 6 ülkeye ihraç ediliyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetişen ünlü sarımsak, fermantasyonla “siyah sarımsak” olarak dünya pazarlarına açılıyor. Güney Kore gezisinde bu ürünle tanışan Halit Cebeci, 2015 yılında başladığı üretimi bugün 750 metrekarelik modern tesisinde sürdürüyor. Cebeci, “Sadece yurt içine değil, Almanya, Polonya, İngiltere, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya’ya da ihracat yapıyoruz” dedi.

Fermantasyonla 6–8 haftada elde edilen siyah sarımsak, normal sarımsağa göre daha yumuşak, kokusuz ve besin değeri yüksek. Cebeci, siyah sarımsaktan püre, sirke ve “siyah mürdük” gibi farklı ürünler geliştirdiklerini belirterek, ilaç ve kozmetik sektörleri için ham madde üretme projesi yürüttüklerini söyledi.

Modern yaşam için uygun hale gelen siyah sarımsak, hem gurme lezzet olarak öne çıkıyor hem de Türkiye’nin tarımsal ihracatında yeni bir başarı hikayesi yazıyor.