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"Siz ihracatınızı artırdıkça birilerinin ihracatı düşüyor"

Bakan Albayrak, "Siz ihracatınızı artırdıkça birilerinin ihracatı düşüyor. O ihracatı düşen, malını satamayan ülkelerin firmaları, ülkelerine şikayet edip, en basit ticari ahlak söylemiyle, kıskançlık duyuyor mudur? Duyuyordur herhalde." dedi.
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