Soğuk hava etkili oldu! Tarımı zirai don felaketi vurdu

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de nisan ayında etkili olan kar yağışı ve zirai don birçok ürünün yanmasına neden oldu. Yurdun büyük bir kısmı kar yağışı nedeniyle eksi dereceleri buldu. Başta kayısı olmak üzere fındık, elma ve sert çekirdekli meyvelerde büyük zarara neden oldu. Meyvelerin büyük çoğunluğunun yeni çiçek açması, şeker pancarı gibi yeni filizlenmesi ve çağla halinde bulunan kayısıların yanmasın yol açtı.

Malatya’da kayısıyı kar yağışı kaysıyı vurdu. Dün gece Malatya genelinde etkili olan kar yağışı kayısı ağaçları adeta buz tuttu. Malatya'da çiftçilerin DÜNYA’ya yaptığı açıklamalara kar yağışının il genelinde etkili olduğunu ve kaysının bu yıl yandığını ifade ettiler.

Fındıkta don zararı 2014 yılını geçebilir

Fındık Brokeri Osman Çakmak, ‘’Zaten bundan önce ilk gelen soğuk hava sahil kesim ve orta kesimi yağan karda ciddi yara almıştı. Onun akabinde en kritik olan nisan ayının ilk haftasında daha çok yüksek kesim fındığında umudu olan üretici ve sanayi bu son gelen soğuk hava dalgasıyla beraber ciddi don riski oluşturdu. Soğuk hava sadece fındığı değil, çiçek açmış meyve ağaçlarına da zarar verdi. Bu zararı mukayese ettiğimizde 2014 yılında yaşanan zirai don zararından daha fazla olabileceği açıkça görünüyor. Zaten hem doğu hem de batı Karadeniz’de fındık üreticileri son bir iki yıldır kahve rengi kokarcayla ile ciddi mücadele içindeler. Kokarcanın vereceği zararın dışında, don afetinin verdiği zararın büyüklüğü önümüzdeki günlerde tablosunun daha net anlaşılacaktır’’ dedi.

‘’Çiftçilerimizi üzecek kötü haberler gelmeye başladı’’

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, ‘’Maalesef Konya ve Karaman'dan geceye ait çiftçilerimizi üzecek kötü haberler gelmeye başladı. Karaman gece -14 derece görmüş, elma bahçeleri için durum sıkıntılı. Dün gece Karapınar ilçemizden çıkış yapmış şekerpancarı tarlasından görüntülerde gece saat 4'de sularında çiftçilerimiz -5 derece ölçmüş, muhtemel sabaha doğru bu -8 dereceyi bulmuştur. Maalesef ilk görüntülerden pancarlar büyük ihtimal gitti. Allah yardımcıları olsun’’ paylaşımında bulundu.

Bakanlık 15 Nisan’a kadar uyarıda bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı da dün ‘Zirai iklim ve hava durumu uyarısı’ yapmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘’Yapılan son değerlendirmelere göre; 11- 15 Nisan 2025 tarihleri arasında ülkemizin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşulları, tarımsal faaliyetler için de ciddi bir risk oluşturmaktadır. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın zirai don, dolu, aşırı yağış, sel- su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, meydana gelebilecek etkilenmelere karşı Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine ve “ALO TARSİM 172” hattına ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir. Bu vesileyle, üreticilerimizin yüzde 70’e varan devlet desteği içeren tarım sigortası yaptırmalarının, bu tür afetlere karşı önemini tekrar hatırlatmak isteriz.’’ Uyarısında bulunulmuştu.