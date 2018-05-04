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"Spekülatörler endeksi aşağı çekiyor"

BİST Başkanı Karadağ, "Spekülatörler, negatif algı ile endeksi aşağı yönlü hareket ettirerek Türk hisse senetlerini seçimden sonra yüksek karla satmayı ve yurt dışı yatırımcı algısını geri çevirmeyi hesaplıyor" dedi.
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