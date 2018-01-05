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"Spor turizmi giderek artıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da hem yatak hem de saha ve tesis kapasitesinin her geçen gün arttığını, bunun paralelinde de spor turizminin giderek geliştiğini söyledi.
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