ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

STK'lere 2020 yılına kadar 190 milyon euro hibe

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına (STK), kapasitelerinin geliştirilmesi, politika oluşturma süreçlerine daha fazla dahil edilmeleri ve sorunlarının çözülmesi için 190 milyon euro hibe verecek.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.