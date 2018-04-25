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'Türkiye, Suriye ve Irak kaynaklı göçe 31 milyar $ harcadı'

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye şu ana kadar Suriye ve Irak kaynaklı göç meselesinde yaklaşık 31 milyar dolar harcadı. AB'den bize söz verilen rakam 3 artı 3 milyar avro, hesaplara geçen miktar 1.85 milyar avro" dedi.
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