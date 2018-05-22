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TAI ile Boeing arasında yeni anlaşma

Boeing ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) arasında 737 MAX uçakları irtifa dümeni üretimi için anlaşma imzalandı. Anlaşma için TAI'nin Kahramankazan'daki tesislerinde tören düzenlendi.
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