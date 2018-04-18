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TANAP'ta vana 30 Haziran'da açılacak

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, boru hattında çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "30 Haziran'da vanayı açarak ticari gaz akışını başlatmayı planlıyoruz. Projenin toplamda yüzde 93,5'i tamamlandı." dedi.
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