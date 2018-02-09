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"Tarıma dayalı gıda ve içeceği önemsiyoruz"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'de Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) toplantısına katılarak soruları cevapladı.
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