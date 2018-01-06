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"Taşeron işçiler artık geleceğe güvenle bakıyor"

Menderes Belediyesinde görev yapan yaklaşık 500 taşeron işçi, kadrolu işçi olabilmek için İnsan Kaynakları Müdürlüğüne müracaat etti.
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