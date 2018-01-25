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"Taşeron kararı, tarihi bir karardır"

Hizmet-İş Sendikasının 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, taşeron işçilere kadro verilmesine değinerek "Büyük bir sorun oluşturan taşeron sisteminin hükümetimiz tarafından vazgeçilmiş olması büyük başarıdır" dedi.
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