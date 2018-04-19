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Türkiye İnşaat Teknolojileri Endüstriyel Yapı Fuarı bugün

Türkiye İnşaat Teknolojileri Endüstriyel Yapı Fuarı (TEBİF), Congresium Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Yapı sektöründen 100 firmanın katılacağı TEBİF 2018, 22 Nisan'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
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