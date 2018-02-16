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Tek kişinin çalıştığı tesiste hedef 120 ton üretim

Orta Anadolu çiftçisinin önemli stratejik ürünü şeker pancarını işleyen Kayseri Şeker Fabrikası, farklı alanlarda da ekonomiye katkı sağlıyor. Hayvansal ve fabrika üretim atıklarından yılda 5 milyon solucan ve 13 ton solucan gübresi üretiyor.
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