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Tekstil işçisi "Aliye" yorganda marka oldu

Gaziantep'te babasının okumasına izin vermemesi üzerine bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlayan Aliye Fakıoğlu, evlendikten sonra eşiyle sırt sırta vererek kendi markasıyla ürettiği yorganları, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da satıyor.
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