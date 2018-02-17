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Termal turizme Katar ilgisi

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, Katarlı yatırımcıların Türkiye'de termal turizm projelerine ilgi gösterdiğini belirterek, "Aldığımız bilgiye göre Katarlı yatırımcılar Türkiye'de 10 milyar dolarlık termal sağlık turizmi yatırımı yapmak istiyor" dedi.
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