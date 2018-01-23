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"Terör odaklarının üzerine çekinmeden gittik, gidiyoruz"

14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda konuşan Bakan Tüfenkci, "Afrin'deki terör örgütlerine, orada yaptıkları zulümlere karşı yaptığımız operasyon başarıyla neticelenecek ve mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz sağ salim ülkemize gelmiş olacak." dedi.
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