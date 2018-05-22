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Tersaneler 2022'ye kadar doldu, gemi talebine yetişemiyor

Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uzun, "Taleplerde artış var. Son zamanlarda buradaki belli tersanelerimize özellikle Norveç kaynaklı büyük talep var. Hatta 2022'ye kadar dolu olan yeni inşa tersanelerimiz var." dedi.
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